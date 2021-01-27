Силовики пришли с обыском в квартиру Навального

https://static.news.ru/photo/fc49923c-60a2-11eb-b687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру арестованного политика Алексея Навального. В помещении находится брат оппозиционера Олег Навальный, сообщил глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом).

В Марьино (район Москвы. — NEWS.ru) в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжёлых» в масках, — рассказал он в Twitter.

Жданов отметил, что сейчас силовики начали ломать дверь в помещение. В настоящий момент неизвестно, в рамках какого дела и на основании какого документа они действуют.

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Олег Навальный рассказал журналистам «Открытых медиа», что сейчас ждёт адвоката, который должен приехать в ближайшее время. По данным Baza, обыск связан с новым уголовным делом по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, по которому планируется провести обыски у всех сотрудников ФБК.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток. Адвокату сообщили о заседании прямо перед его началом. Проведение процесса в полицейском отделении суд объяснил необходимостью допустить журналистов к его освещению, однако в отделение попали сотрудники только некоторых изданий.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 90 млн человек, писал NEWS.ru.