Силовики пришли с обыском к московскому депутату Галяминой

https://static.news.ru/photo/0465f140-d340-11ea-8743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета и полиции начали обыск в доме муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой. На месте находится адвокат «ОВД-Инфо» Михаил Бирюков.

Об этом политик сообщила в Twitter.

Ко мне на дачу приехала полиция и СК. Начинается обыск. Адвокат Михаил Бирюков тут, со мной, — написала она.

Сложно сказать, чем это закончится. Следственные действия проходят в рамках предъявленного обвинения, — рассказал журналистам «Интерфакса» представитель депутата Николай Касьян.

Накануне стало известно, что Следственный комитет Москвы возбудил на Галямину уголовное дело из-за прошедшего 15 июля на Пушкинской площади сбора подписей против поправок в Конституцию. Депутат узнала об этом из СМИ.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Митингующие кричали «Позор» и «Полиция с народом». При этом стражи порядка стали жёстко разгонять активистов и растаскивать их по автозакам.

Среди задержанных оказались политические деятели и журналисты — редактор TJ Анна Бегиашвили, главный редактор журнала «Рабкор» Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также журналист РИА Новости. Сотрудники силовых структур задержали на акции не менее 100 человек.