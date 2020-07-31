Силовики пришли с обыском к московскому депутату Галяминой

Сложно сказать, чем это закончится. Следственные действия проходят в рамках предъявленного обвинения, — рассказал журналистам «Интерфакса» представитель депутата Николай Касьян.
Накануне стало известно, что Следственный комитет Москвы возбудил на Галямину уголовное дело из-за прошедшего 15 июля на Пушкинской площади сбора подписей против поправок в Конституцию. Депутат узнала об этом из СМИ.
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Митингующие кричали «Позор» и «Полиция с народом». При этом стражи порядка стали жёстко разгонять активистов и растаскивать их по автозакам.
Среди задержанных оказались политические деятели и журналисты — редактор TJ Анна Бегиашвили, главный редактор журнала «Рабкор» Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также журналист РИА Новости. Сотрудники силовых структур задержали на акции не менее 100 человек.