https://static.news.ru/photo/80f8cb7e-cbf8-11e9-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что представители правоохранительных органов проводят обыск в квартире обвиняемого властями в участии в массовых беспорядках студента ВШЭ Егора Жукова.

В момент проведения следственных действий дома были только брат и бабушка, передаёт « Интерфакс ». Судья, выдавший постановление на обыск, посчитал, что в помещении могут находиться ценности и предметы, подлежащие изъятию.

Адвокат Жукова Леонид Соловьёв отметил, что силовики пришли в квартиру во время следственных действий со студентом. В этот момент юристы, защищающие обвиняемого, находились там и сдали мобильные.

Ранее сотрудники и преподаватели ВШЭ выпустили обращение в Мосгорсуд в защиту Егора Жукова, сообщал News.ru. Документ подписали более 250 человек. Сотрудники ВШЭ настаивают на том, что Жуков является законопослушным и порядочным гражданином, и требуют прекратить уголовное дело против него и других участников протестных акций в Москве за отсутствием состава преступления.