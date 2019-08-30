Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что представители правоохранительных органов проводят обыск в квартире обвиняемого властями в участии в массовых беспорядках студента ВШЭ Егора Жукова.
В момент проведения следственных действий дома были только брат и бабушка, передаёт «
Адвокат Жукова Леонид Соловьёв отметил, что силовики пришли в квартиру во время следственных действий со студентом. В этот момент юристы, защищающие обвиняемого, находились там и сдали мобильные.
Ранее сотрудники и преподаватели ВШЭ выпустили обращение в Мосгорсуд в защиту Егора Жукова, сообщал News.ru. Документ подписали более 250 человек. Сотрудники ВШЭ настаивают на том, что Жуков является законопослушным и порядочным гражданином, и требуют прекратить уголовное дело против него и других участников протестных акций в Москве за отсутствием состава преступления.