Силовики пришли к оппозиционерам из-за будущей акции по результатам выборов

Сотрудники правоохранительных органов пришли к кандидатам в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову и Марине Литвинович. Они решили выдать политикам предостережение о недопустимости участия в не согласованных с властями мероприятиях из-за планируемой в Москве акции против результатов выборов. Об этом оппозиционеры написали в соцсетях.

Литвинович поделилась в Facebook, что представитель правоохранительных органов приходил к ней домой ещё 22 сентября, но её не было в квартире.

Сегодня утром меня отловили (следили, куда иду) и выдали предостережение по поводу того, что субботний митинг не законен. Но мы-то с вами знаем, что это не митинг, а встреча депутатов с избирателями! Две большие разницы, — подчеркнула она.

Политик отметила, что речь идёт о назначенной на 25 сентября встрече депутатов от КПРФ с избирателями.

Лобанов в Twitter отметил , что к нему также приходили силовики, когда его не было дома. Его жена не пустила полицейских домой. Он планирует 23 сентября посетить встречу с избирателями, чтобы обсудить итоги выборов.

Оказывается, давеча полиция пыталась вручить предостережение о недопустимости нарушения общественного порядка Марине Литвинович из-за митинга в субботу. Я не слышал ни о каком митинге, знаю только о встрече с депутатом, — добавил он.

Литвинович была кандидатом в Госдуму по одномандатному округу 198, в её округе после подсчёта 99% голосов выигрывала самовыдвиженец Анастасия Брюханова, а после добавления в массив данных электронного голосования лидерство перехватила справедливоросска Галина Хованская, которую поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.

Лобанов выдвигался в 197-м одномандатном округе и выигрывал до появления результатов онлайн-голосования. После добавления этих данных в лидеры вырвался единоросс и телеведущий Евгений Попов.

Ранее штаб Брюхановой подал жалобу в избирком с требованием об отмене результатов электронного голосования по её округу в Москве. Там считают, что при подсчёте могли не учесть от 13 до 26 тысяч голосов в её пользу. Кандидат также заявила, что ДЭГ в столице сфальсифицировали.

20 сентября кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который, по предварительной информации, не прошёл в парламент, устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами электронного голосования. Политик пообещал провести следующую акцию 25 сентября.