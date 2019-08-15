https://static.news.ru/photo/cc18d9e8-bf5d-11e9-8224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Росгвардии пожаловались, что получают в Интернете угрозы и оскорбления, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, таким образом «те, кто стоит за подобными акциями», пытаются оказать давление на силовиков, передаёт ТАСС .

У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого, — считает он.

Грибакин уверен, что эти люди призывают добропорядочных граждан к посещению несогласованных с властями мероприятий, таким образом подталкивая их к нарушению действующих запретов.

Ранее News.ru писал, что задержанная и избитая силовиками на митинге 10 августа в Москве активистка Дарья Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД, который при задержании ударил её сначала в живот, а затем по голове.

Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Девушку госпитализировали, из-за этого она не явилась 13 августа в суд, который должен рассматривать административное дело о якобы нарушении Сосновской «установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

В Росгвардии заявили, что ударивший Дарью Сосновскую силовик не работает у них. В столичном ГУ МВД начали проверку.