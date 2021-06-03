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Силовики отпустили Дмитрия Гудкова

19:57, 03 июня 2021
Дмитрий Гудков Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичной полиции отпустили политика Дмитрия Гудкова и решили не избирать ему меру пресечения. Об этом жена экс-депутата Госдумы написала в его Telegram-канале.

Она рассказала, что мужчину отвезут в Главное следственное управление МВД на Новослободской улице, где ему вернут паспорт. В свою очередь адвокат Павел Чиков сообщил, что политика никуда не отвозили, а высадили на Пушкинской площади. При этом срок задержания Гудкова истёк за 20 минут до этого.

Дмитрию Гудкову и его тёте Ирине Ермиловой присвоили статус подозреваемых и задержали 1 июня. Они стали обвиняемыми по делу о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Дело было заведено из-за неуплаченной в 2015 году арендной платы, о которой политик узнал только 1 июня 2021 года. Гудков вину не признаёт.

Утром 1 июня силовики пришли с обыском на дачу Гудкова в подмосковной Коломне. Он ранее сотрудничал с признанной российскими властями нежелательной организацией «Открытая Россия», бывший директор которой Андрей Пивоваров 31 мая был задержан в аэропорту Петербурга. Он доставлен на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об участии в нежелательной организации. Известно, что Пивоварова отправят в Краснодар.

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