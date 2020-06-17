Силовики отказываются заниматься делом куратора «групп смерти»

https://static.news.ru/photo/638c5968-b0c0-11ea-a78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители трёх детей пытаются добиться наказания для куратора «группы смерти». Сотрудники Следственного комитета не хотят заниматься этим делом.

16-летняя девушка придумывала различные задания для детей. Девочку из Читы она попросила выпить все таблетки из домашней аптечки.

Среди медикаментов не оказалось опасных, но родственники решили привлечь куратора «игры» к ответственности, передаёт Mash. Они решили обратиться в правоохранительные органы, однако в СК посчитали, что причин для разбирательства нет, так как никто не умер.

Пострадавшие считают, что силовики отказались от участия в процессе из-за бабушки куратора, которая является бывшей судьёй.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин считает, что создателей «групп смерти» в Интернете и радикалов, действующих в Сети, необходимо наказать. Он добавил, что подобных нарушителей необходимо выявлять постоянно.

По его мнению, профилактика преступности имеет важное значение, особенно среди молодых людей. Для этого, в частности, нужно привлекать общественные и религиозные организации, рассказал глава государства на заседании коллегии МВД РФ.