Общество

Силовики отказываются заниматься делом куратора «групп смерти»

20:25, 17 июня 2020 15
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Родители трёх детей пытаются добиться наказания для куратора «группы смерти». Сотрудники Следственного комитета не хотят заниматься этим делом.

16-летняя девушка придумывала различные задания для детей. Девочку из Читы она попросила выпить все таблетки из домашней аптечки.

Среди медикаментов не оказалось опасных, но родственники решили привлечь куратора «игры» к ответственности, передаёт Mash. Они решили обратиться в правоохранительные органы, однако в СК посчитали, что причин для разбирательства нет, так как никто не умер.

Пострадавшие считают, что силовики отказались от участия в процессе из-за бабушки куратора, которая является бывшей судьёй.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин считает, что создателей «групп смерти» в Интернете и радикалов, действующих в Сети, необходимо наказать. Он добавил, что подобных нарушителей необходимо выявлять постоянно.

По его мнению, профилактика преступности имеет важное значение, особенно среди молодых людей. Для этого, в частности, нужно привлекать общественные и религиозные организации, рассказал глава государства на заседании коллегии МВД РФ.

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