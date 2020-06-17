Силовики отказываются заниматься делом куратора «групп смерти»

Родители трёх детей пытаются добиться наказания для куратора «группы смерти». Сотрудники Следственного комитета не хотят заниматься этим делом.
16-летняя девушка придумывала различные задания для детей. Девочку из Читы она попросила выпить все таблетки из домашней аптечки.
Среди медикаментов не оказалось опасных, но родственники решили привлечь куратора «игры» к ответственности,
Пострадавшие считают, что силовики отказались от участия в процессе из-за бабушки куратора, которая является бывшей судьёй.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин считает, что создателей «групп смерти» в Интернете и радикалов, действующих в Сети, необходимо наказать. Он добавил, что подобных нарушителей необходимо выявлять постоянно.
По его мнению, профилактика преступности имеет важное значение, особенно среди молодых людей. Для этого, в частности, нужно привлекать общественные и религиозные организации, рассказал глава государства на заседании коллегии МВД РФ.
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