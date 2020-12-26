Силовики осмотрели работавший ночью клуб в Москве

https://static.news.ru/photo/8bf97b50-484c-11eb-a834-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На территории Москвы был выявлен ночной клуб Mason St.One, администрация которого допустила работу после 23:00 вопреки введённым в городе ограничительным мерам на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Полиция совместно с сотрудниками Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) применила специальные средства и обследовала заведение. Об этом 27 декабря журналистам сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

По его словам, ночной клуб находится по адресу: улица Большие Каменщики, дом 1. Работники заведения препятствовали входу силовиков в здание. Из-за этого для попадания внутрь были применены специальные средства.

В данном заведении была выявлена работа после 23.00 и даже после полуночи, нарушения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции. Также в этом заведении курили кальяны в ночное время. К организации будут применены административные санкции, — цитирует Михайлова РИА Новости.

Ночной клуб могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. При причинении вреда здоровью граждан сумма может вырасти до миллиона.

Как ранее передавал NEWS.ru, в столичном ресторане Choice Moscow (Лужнецкая наб., 2/4, стр. 27) в ночное время обслуживали посетителей вопреки запрету властей, введённому на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Обследование заведения провела полиция совместно с Объединением административно-технических инспекций Москвы.