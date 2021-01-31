Силовики обвинили ещё 10 человек в нападении на полицейских

https://static.news.ru/photo/fa50d12e-63f5-11eb-97dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур нашли 10 человек, которых они считают причастными к применению насилия в отношении полицейских на акциях в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января.

Об этом агентству ТАСС сообщил анонимный источник в правоохранительных органах.

Установлены личности ещё приблизительно десяти человек, которые участвовали в противоправных действиях, — сказал он.

По его словам, также сейчас силовики занимаются поиском людей, которых подозревают в повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений — повреждении железного забора у дома на Ольховской улице Москвы.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране как минимум 4710 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1496 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (1059 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов.

23 января в российских городах также прошли акции протеста в поддержку Навального. Протесты в ряде регионов обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, писал NEWS.ru.