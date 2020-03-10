https://static.news.ru/photo/c5b35688-62c7-11ea-ba5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Городской суд Миасса постановил принудительно доставить в больницу и обследовать на коронавирус жительницу города Миасс Челябинской области после возвращения из Италии. Однако врачи и полицейские не могут найти пациентку.

Россиянка прилетела из Европы 29 февраля. В аэропорту её предупредили, что она будет находиться под медицинским наблюдением. При этом медикам, медсёстрам и силовикам не удалось попасть к ней домой — дверь никто не открыл, а на связь выйти не удалось, передаёт РИА Новости.

Накануне власти Китая сообщили, что в борьбе с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, особенно это касается Ухани, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных.

Второй страной по числу заражённых стала Италия, там по состоянию на 10 марта насчитывается 9172 случая заражения, скончались 463 человека. Средний возраст погибших — 81 год.

Также эпидемиологически неблагополучной страной считается Южная Корея. Здесь коронавирусом заболели 7161 человек, скончались 237 пациентов. Всего коронавирус затронул более ста стран мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 10 марта для борьбы с распространением инфекции власти Италии ввели жёсткие ограничения на передвижение людей по всей территории страны без уважительных причин. Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания. Учебные заведения закрыты до 3 апреля.