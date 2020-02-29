https://static.news.ru/photo/b96d1a7c-5af6-11ea-8c64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michał Sobkowski /CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Люди, прыгнувшие в бассейн с сухим льдом в одном из банных комплексов столицы, утонули, рассказал сотрудник правоохранительных органов. По его словам, они потеряли сознание из-за образовавшегося углекислого газа.

Отдыхающие сами решили использовать сухой лёд, зная о его опасности, сообщил источник ТАСС. Они принесли вещество с собой, а сотрудники комплекса предупредили о небезопасности его использования в закрытом помещении, но не стали запрещать.

Молодые люди надели защитные очки, шапочки и халаты. После этого двое из них высыпали в небольшой бассейн твердый диоксид углерода, так называемый сухой лёд. После этого несколько молодых людей прыгнули в бассейн, — поделился информатор.

Трагедия произошла 28 февраля 2020 года в одном из банных комплексов Москвы. Блогер Екатерина Диденко отмечала 29-й день рождения. В какой-то момент в бассейн бросили около 25 кг сухого льда.

В результате несколько человек отравились углекислым газом, трое из них, включая мужа Екатерины — Валентина, скончались. Позднее удалось установить, что химическое вещество супруг заказал через Интернет. Также в ходе допроса стало известно, что сотрудники сауны знали об опасности сухого льда и предупреждали о ней. По мнению медиков, потерпевшие умерли от механической асфиксии из-за перекрытия дыхательных путей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при попадании воды на сухой лёд получается кислота. Об этом рассказал химик Игорь Кукушкин из Российского союза химиков, комментируя трагедию, случившуюся в бассейне во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко.