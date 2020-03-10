Эксперты-криминалисты подтвердили, что найденные ранее в рязанском лесу останки принадлежат Екатерине Левченко. Девушка была знакомой фигурантов дела запрещённой в России организации «Сеть».
Об этом рассказала её мать Татьяна Левченко,
По данным Baza, следователи
Труп был обнаружен 4 марта неподалёку от того места, где нашли тело Артёма Дорофеева — второго знакомого анархистов.
Как писал NEWS.ru, девушка была знакомой фигурантов дела «Сети». Она пропала весной 2017 года. Издание «Медуза» назвало пензенских активистов, осуждённых по делу «Сети», причастными к исчезновению и возможному убийству девушки.
По версии «Медузы», сотрудники ФСБ знали о возможной причастности двух фигурантов дела «Сети» к убийству Левченко и ещё друга Артёма Дорофеева, но замолчали информацию, чтобы не передавать дело СК и не дать адвокатам подозреваемых шанса организовать суд присяжных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен