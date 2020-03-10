https://static.news.ru/photo/2c8590c0-62e0-11ea-ad4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты-криминалисты подтвердили, что найденные ранее в рязанском лесу останки принадлежат Екатерине Левченко. Девушка была знакомой фигурантов дела запрещённой в России организации «Сеть».

Об этом рассказала её мать Татьяна Левченко, передаёт «Медуза». Эту информацию журналистам подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным Baza, следователи обратились в Военный суд за разращением на допрос фигурантов Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко.

Труп был обнаружен 4 марта неподалёку от того места, где нашли тело Артёма Дорофеева — второго знакомого анархистов.

Как писал NEWS.ru, девушка была знакомой фигурантов дела «Сети». Она пропала весной 2017 года. Издание «Медуза» назвало пензенских активистов, осуждённых по делу «Сети», причастными к исчезновению и возможному убийству девушки.

По версии «Медузы», сотрудники ФСБ знали о возможной причастности двух фигурантов дела «Сети» к убийству Левченко и ещё друга Артёма Дорофеева, но замолчали информацию, чтобы не передавать дело СК и не дать адвокатам подозреваемых шанса организовать суд присяжных.