Силовики нашли АУЕ в «Матросской тишине»

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Столичная прокуратура обнаружила в СИЗО «Матросская тишина» группу заключённых, входящих в объединение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), которое в России признано экстремистским и запрещено. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Силовики возбудили уголовные дела по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации и о финансировании экстремистской деятельности.

В прокуратуре считают, что участники АУЕ мешали сотрудникам учреждения выполнять свои обязанности. Кроме того, они отказывались выполнять требования администрации СИЗО, нарушали порядок содержания под стражей, доставляли в следственный изолятор запрещённые предметы и собирали деньги для финансирования организации.

АУЕ также расшифровывается как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Это движение и криминальная субкультура, распространённая среди подростков, последователи которой романтизируют тюремную и уголовную эстетику.

Деятельность неформального криминального движения АУЕ в России признана экстремистской с августа 2020 года.

Ранее адвокат Иван Миронов рассказывал, что любой житель России, который когда-либо размещал в Сети фото тюремной тематики, может подпасть под действие уголовной статьи об экстремизме.