Силовики наказали больше 200 родителей за участие детей в протестах

https://static.news.ru/photo/d610ead8-6bca-11eb-a256-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больше 200 родителей и законных представителей были привлечены к ответственности за участие несовершеннолетних в акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей России 31 января, заявил замглавы управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.

Кстати, по итогам 31 числа более 200 родителей и законных представителей были привлечены к административной ответственности, — сказал он.

По данным Генеральной прокуратуры, число участников протестных акций было ниже, чем заявляли организаторы. Такое заявление он сделал в ходе заседания Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, передаёт «Москва 24».

При этом соратники Навального, которые призывали людей выйти на акции 31 января, не давали своих оценок по поводу численности мероприятий. Полиция оценила число участников в Москве в 2 тысячи человек, но правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил, что только задержанных в столице было больше 1,8 тысячи.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.