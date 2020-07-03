Силовики начали задержания на пикетах в Москве

https://static.news.ru/photo/e23a3658-bd55-11ea-95d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Одиночные пикеты в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой проходят у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Полицейские начали задерживать находящихся там людей.

Сначала задержали журналиста Илью Азара, о чём он сам сообщил в Telegram. Как только мужчина начал разворачивать плакат, к нему подошли около десяти силовиков и увели в автозак, не представляясь и не объясняя причины.

Затем сотрудники правоохранительных органов увели корреспондентку «Медузы» Кристину Сафонову, редактора «Таких дел» Артёма Беседина, главного редактора «7×7» Софью Крапоткину, журналистов «7×7» Максима Полякова, пресс-секретаря «Открытки» Константина Фомина, сопредседателя независимого профсоюза журналистов Игоря Ясина и журналиста Глеба Струнникова, передаёт «Медуза».

Всего, по оценке Азара, сейчас в автозаке содержится 16 человек, большинство из которых — сотрудники СМИ.

7 июня Илья Азар вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Тогда журналиста задержали за одиночный пикет в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

23 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что одиночный пикет даже в условиях пандемии коронавируса нельзя рассматривать как массовое мероприятие.

Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после передачи в эфире «Эха Москвы» в ноябре 2018 года, в ходе которой журналистка говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске и его возможных причинах. Она допустила, что причиной теракта могли стать «государственные репрессии». Текст передачи был впоследствии опубликован Псковской лентой новостей. По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.

Первое заседание суда по делу Прокопьевой должно было состояться 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса рассмотрение началось только 16 июня. NEWS.ru писал, что на переносе процесса настаивала сама журналистка. Она опасалась, что карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить его.

3 июня стало известно, что гособвинение попросило суд приговорить журналистку к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Кроме того, предлагается запретить ей заниматься журналистикой в течение четырёх лет. В обоснование своей позиции прокуратура сослалась на выводы экспертов о том, что публикация материала «Репрессии для государства» могла повлечь наступление общественно опасных последствий.

Взрыв в ФСБ в Архангельске произошёл 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний Михаил Ж., который погиб на месте происшествия. По данным следствия, он придерживался анархистских взглядов.