Силовики начали задержания на митинге против вакцинации в Москве

Сотрудники полиции начали задерживать участников митинга в центре Москвы против принудительной вакцинации. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
По информации Readovka, к месту акции
Через 10 минут после начала задержаний организаторы решили завершить мероприятие. При этом корреспондент «Дождя» сообщил, что колонна протестующих из 20–30 человек во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным
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Митинг начался на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Журналисты оценили число участников примерно в тысячу человек.
Перед началом акции полицейские задержали Регину Кузьмину, которая хотела принять участие в митинге. Кроме того, на Пушкинской площади задержали человека с плакатом в поддержку политзаключённых и оппозиционера Алексея Навального.