Силовики начали задержания на митинге против вакцинации в Москве

Сотрудники полиции начали задерживать участников митинга в центре Москвы против принудительной вакцинации. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По информации Readovka, к месту акции подъехал автозак. Силовики выхватывают участников из толпы и ведут к машине. Всего было задержано 10–15 человек, остальные смогли покинуть Новопушкинский сквер без сопротивления.

Через 10 минут после начала задержаний организаторы решили завершить мероприятие. При этом корреспондент «Дождя» сообщил, что колонна протестующих из 20–30 человек во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным направилась к ОВД Тверской.

SOTA пишет , что задержания проходили жёстко. На опубликованных кадрах видно, что двоих мужчин повалили на землю и унесли на руках, ещё одного увели, заломив руки за спиной. Полицейские обещают «встать за Россию стеной» и «не допустить Майдана».

Митинг начался на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Журналисты оценили число участников примерно в тысячу человек.

Перед началом акции полицейские задержали Регину Кузьмину, которая хотела принять участие в митинге. Кроме того, на Пушкинской площади задержали человека с плакатом в поддержку политзаключённых и оппозиционера Алексея Навального.