Силовики начали задержания на акции в Москве

Задержания начались у станции метро «Боровицкая» в Москве, куда собираются люди на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики забрали двоих человек.
Сотрудники правоохранительных органов отвели людей в автозак. Кроме того, силовики останавливают прохожих,
По информации издания, сейчас у станции метро находятся немногочисленные группы молодых людей, которых меньше, чем журналистов. Они направляются в сторону Манежной площади.
При этом телеканал «Дождь», напротив,
Днём 21 апреля сотрудники правоохранительных органов активно начали задерживать людей в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране ещё до начала мероприятий задержали 182 человека.
Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.
Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей.