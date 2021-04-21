Силовики начали задержания на акции в Москве

https://static.news.ru/photo/65d3e4a4-a2bc-11eb-9616-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержания начались у станции метро «Боровицкая» в Москве, куда собираются люди на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики забрали двоих человек.

Сотрудники правоохранительных органов отвели людей в автозак. Кроме того, силовики останавливают прохожих, передаёт государственное агентство ТАСС.

По информации издания, сейчас у станции метро находятся немногочисленные группы молодых людей, которых меньше, чем журналистов. Они направляются в сторону Манежной площади.

При этом телеканал «Дождь», напротив, сообщает , что протестующих значительно больше, чем сотрудников СМИ.

Днём 21 апреля сотрудники правоохранительных органов активно начали задерживать людей в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране ещё до начала мероприятий задержали 182 человека.

Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.

Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей.