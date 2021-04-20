Суд впервые арестовал россиянина за призывы на акцию 21 апреля

https://static.news.ru/photo/5d66fe78-a1db-11eb-a355-96000091f725_660.jpg Евгений Кочегин Фото: e.kochegin/instagram.com

Центральный районный суд Волгограда вынес первый в России приговор за призывы к участию в акции в поддержку Алексея Навального, которая запланирована на 21 апреля. Координатор местного штаба оппозиционера Евгения Кочегина получил арест на 25 суток, рассказала глава объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции области Екатерина Вальковская.

По данным силовиков, активист 19 апреля в социальных сетях призывал к участию в несогласованном с властями мероприятию. Кочегина уже арестовывали за подобное нарушение, в связи с чем ему вменили статью о повторном нарушении при организации публичного мероприятия.

Решение ещё не вступило в законную силу, передаёт РИА Новости.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали акции во многих городах России в его поддержку. В Интернете была организована регистрация граждан. Планировалось, что место и время проведения акции объявят, когда по всей стране наберётся 500 тысяч желающих принять участие в протесте. Однако в результате соратники Навального не стали дожидаться достижения этого показателя и назначили митинг на 21 апреля, так как ситуация со здоровьем оппозиционера ухудшается, а гражданского врача к нему до сих пор не пускают.

Руководство Москвы отказало организаторам в проведении двухчасового публичного мероприятия на 100 тысяч человек, сославшись на COVID-19. В МВД пригрозили всем, кто решит примкнуть к протестующим, ответственностью вплоть до уголовной. В Роскомнадзоре сообщили, что за распространение информации о митингах интернет-платформы и СМИ могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей.