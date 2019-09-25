https://static.news.ru/photo/bff48c38-dfc0-11e9-8bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, предполагающий наделение полицейских правом на использование геолокации смартфонов потерявшихся людей без решения суда.

Данные, полученные таким образом, силовики смогут использовать для оперативного розыска, сообщается на сайте парламента.

Мобильные операторы будут обязаны предоставлять информацию после получения мотивированного письма руководства органов внутренних дел.

По словам члена комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, инициатива может помочь избежать множества трагедий.

Кроме того, такой подход сэкономит ресурсы и заметно повысит оперативность и эффективность поисковых работ, — отметил он.

Ранее News.ru писал, что Госдума одобрила похожий закон, распространяющийся на геолокацию смартфонов детей. 3 августа его подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, чтобы использовать геоданные со смартфона ребёнка при поиске, сотрудники полиции должны получить письменное согласие одного из родителей несовершеннолетнего. Также необходимо согласие лица, на которого зарегистрирована сим-карта.