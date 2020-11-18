Силовики ликвидировали в СНГ 22 ячейки боевиков в 2020 году

https://static.news.ru/photo/f459f780-297d-11eb-8726-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовикам удалось пресечь деятельность свыше 20 ячеек международных террористических группировок, вербовавших боевиков на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2020 году, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев во время переговоров в режиме видеоконференции со своими коллегами из других стран СНГ.

Он отметил, что спецслужбы также пресекли преступную деятельность «более 160 активных функционеров международных террористических организаций», из которых свыше 110 выдворены за пределы РФ, передаёт ТАСС.

По представленным российской стороной материалам зарубежными партнёрами арестованы свыше 40 членов и пособников международных террористических организаций. На основании полученной информации более 950 иностранцам, причастным к террористической деятельности, закрыт въезд в нашу страну, — добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза также затронул тему деструктивного влияния зарубежных государств на пространстве СНГ. Кроме того, в 2020-м в Северо-Кавказском регионе РФ сотрудники спецслужб предотвратили 15 террористических преступлений. Об этом сказано в сообщении пресс-службы директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Он добавил, что сотрудники ФСБ ликвидировали 35 бандитов, а ещё 53 человека удалось задержать.

В конце октября в ФСБ также рассказали о пресечении деятельности двух ячеек запрещённой в РФ экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра». Группы на территории Северного Кавказа состояли из 20 человек и орудовали в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Задержанные вели пропаганду радикализма, «призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества», а также собирались создать на Северном Кавказе халифат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) в Казани. Задержаны пятеро её участников.