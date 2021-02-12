Силовики ликвидировали лабораторию, производившую 500 кг наркотиков в месяц

https://static.news.ru/photo/2d4d0044-6d0f-11eb-b278-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

Силовики ликвидировали лабораторию, производившую около 500 кг наркотиков в месяц. Во время обысков оперативники изъяли 165 кг запрещённых веществ, рассказала журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские ликвидировали нарколабораторию, расположенную в арендованном частном доме в Волоколамском районе Московской области. Установлено, что лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков в месяц, — цитирует собеседницу ТАСС.

Она добавила, что сбывать произведённый «товар» подозреваемые собирались по всей РФ с помощью так называемых закладок.

Накануне в посольстве РФ в Буэнос-Айресе по видеосвязи начались слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в РФ и страны Европы. По делу обвиняются двое россиян — бывший сотрудник полиции южноамериканской страны Иван Близнюк, отвечавший за охрану посольства, и механик Александр Чикало.

В настоящее время они оба находятся в тюрьме «Маркос-Пас». Предполагается, что они были участниками международной организации, которая организовала наркотрафик из республики в Германию, Нидерланды и РФ. Уголовное дело о перевозке 400 кг кокаина из Аргентины возбудили в 2017 году. Судебные слушания начались в ноябре 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что топ-менеджер известной компании, которая в том числе специализируется на товарах для гигиены младенцев, был задержан после ДТП в Москве с почти 100 млн рублей и наркотиками. При себе у мужчины оказался пакетик с белым порошком. Эксперты выяснили, что это кокаин. Управленец заявил, что запрещённые вещества остались после новогодних праздников, а деньги он честно заработал.