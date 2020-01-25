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Граждан, которые в пьяном виде регулярно совершают правонарушения, необходимо решением суда отправлять на принудительное лечение. Профилактические и реабилитационные мероприятия должны продолжаться в течение не менее двух лет. С таким заявлением выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Таким образом специалист поддержал соответствующую инициативу наркологического сообщества, которое много лет настаивает, в частности, на том, чтобы все без исключения пьяные водители отправлялись на обследования. По словам психиатра, подобные меры...