МЧС сообщает об ухудшении погоды во второй половине дня в субботу, 25 января, в Москве и Подмосковье.
По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 13 до 21 часа 25 января в Москве ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14–19 м/с, осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололедица, — сообщает пресс-служба МЧС.
Ведомство призвало пешеходов переждать непогоду в зданиях, а также обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.
Водителям посоветовали избегать опасных манёвров на дорогах и не парковать автомобили у деревьев.
Как ранее писал NEWS.ru, ночь с 23 на 24 января в Москве стала самой холодной за зиму 2019–2020. Метеостанция ВДНХ зафиксировала минус 6,8 градуса по Цельсию.
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