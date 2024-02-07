«Сильный удар»: эксперт объяснил, чем грозит запрет бананов из Эквадора Аналитик Пряников назвал запрет бананов из Эквадора ударом по потребителям

Фото: David Diaz/dpa/Global Look Press

Эквадор, Мачала: собранные бананы сортируются рабочими

Запрет на ввоз в РФ бананов из Эквадора — «политизированный шаг» и «сильный удар» по отечественному потребительскому рынку, такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал экономический аналитик и публицист Павел Пряников. По его словам, данная мера грозит дефицитом и подорожанием продукции.

Прекращение поставок бананов из Эквадора — это сильный удар по нашему потребительскому рынку. На эту страну приходилось до 95% импорта бананов. Теперь ретейлерам придется срочно искать новых поставщиков и перестраивать логистику. И это будет сделать не так легко, — отметил Павел Пряников.

Он напомнил, что Эквадор — это крупнейший поставщик бананов, на долю которого приходится до 30% мирового рынка. А у других производителей контракты могут быть выкуплены на месяцы вперед, не исключает публицист.

Вполне вероятно, что на какой-то период, пока не будут восстановлены поставки, нас ожидает дефицит и подорожание бананов, да еще в тот период, зимой, когда на них приходится пик потребления, а других свежих фруктов не так много, — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Решение ограничить ввоз эквадорских бананов Пряников назвал «политизированным шагом» со стороны РФ. Это, по его мнению, можно оценить по тому, что «больше никто из крупных стран мира не предъявлял Эквадору санитарных претензий». Происходящее он назвал «торговой войной».

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт бананов из Эквадора. Чиновники надзорного ведомства попросили власти южноамериканской республики приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти местных экспортеров. Помимо этого, Россельхознадзор ограничил ввоз гвоздик через Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. Официальной причиной называется выявление карантинных насекомых — мухи-горбатки и цветочного трипса. Это произошло на фоне решения президента страны Даниэля Нобоа о передаче старой советской военной техники США в обмен на новое американское оружие на сумму $200 млн. Российские власти осудили сделку Эквадора с США. По словам посла РФ в Кито Владимира Спринчана, это будет расцениваться как недружественный шаг. Он предположил, что американцы передадут вооружение Украине.

Как стало известно, Индия отправила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года, следует из сообщения Россельхознадзора. Вопрос доступа индийских фруктов, в частности бананов, прорабатывался сторонами на протяжении нескольких лет. По данным ведомства, далее экспорт будет увеличиваться.