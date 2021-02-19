Сильный мороз вернётся в Москву в начале следующей недели

https://static.news.ru/photo/53723cb8-6a93-11eb-bd80-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится на 10–13 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с ТАСС Вильфанд рассказал , что уже в субботу и воскресенье температурный фон в столичном регионе окажется на 4–5 градусов ниже климатической нормы, но пока это будет ещё не экстремальный холод. Однако в понедельник ситуация заметно изменится.

В понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днём — будет минус 12–14 градусов, по области — до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10–13 градусов ниже нормы, — предупредил Вильфанд.

По словам метеоролога, в начале следующей недели ночные температуры установятся в районе 21–26 градусов мороза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что метеорологи призвали москвичей не ждать весенней погоды до апреля.