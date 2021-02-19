Сильный мороз вернётся в Москву в начале следующей недели

В начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится на 10–13 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В беседе с ТАСС Вильфанд
В понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днём — будет минус 12–14 градусов, по области — до минус 17 градусов. Во вторник тоже холодная погода с температурой на 10–13 градусов ниже нормы, — предупредил Вильфанд.
По словам метеоролога, в начале следующей недели ночные температуры установятся в районе 21–26 градусов мороза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что метеорологи призвали москвичей не ждать весенней погоды до апреля.