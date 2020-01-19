https://static.news.ru/photo/e30465b2-3aca-11ea-b262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valya Egorshin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о вероятности сильных дождей 21 и 25 января. С наступлением темноты осадки превратятся в мокрый снег.

По прогнозу, грядущая неделя в Петербурге будет облачной и дождливой. Дневная температура воздуха опустится с 3-5 градусов тепла в начале недели до минус 1-2 градусов в четверг.

Переходящий в снег сильный дождь пройдёт во вторник и субботу, сообщает The Weather Channel.

Погода в европейской части России останется тёплой и слякотной. Погода в восточных регионах будет теплее климатической нормы, но всё же останется зимней.

Как писал NEWS.ru, из-за аномально тёплой погоды в Санкт-Петербурге весенник и примула расцвели в январе.