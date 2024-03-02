Сильные морозы до –24, опасность лавин: какой будет погода в РФ 4–10 марта

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал NEWS.ru, какая погода ожидает россиян с 4 по 10 марта. По его словам, на следующей неделе в столицу придут морозы, а на юге России, наоборот, будет очень тепло, но там ожидаются сильные дожди. Кроме того, аномальные морозы прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке, где зима не намерена отступать. Подробнее о погоде в России — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

В Москве и других регионах Центральной России неделя после теплых выходных начнется с плюсовых температур, сообщил Александр Ильин. Однако он добавил, что во второй половине недели в столицу вернутся морозы.

«Они напомнят нам о том, что март — это еще не совсем весна, хотя первые дни месяца будут достаточно теплыми с температурой от 0 до +5 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, с середины следующей недели столбики термометров в Московском регионе опустятся до минусовых значений. Они могут показывать до −8 градусов днем и до −12 градусов ночью. Такие морозы, добавил синоптик, сохранятся в столице до конца недели.

«В выходные на европейской территории России практически везде без осадков. Местами может идти небольшой снег очагового характера, не привязанный к каким-то атмосферным фронтам», — отметил Александр Ильин.

Но в конце недели в Москве ожидаются сильные снегопады, уточнил он. Синоптик спрогнозировал в период с 8 по 12 марта умеренные, местами сильные снегопады по всей Центральной России.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержится ли тепло в Петербурге и Северо-Западном округе

Александр Ильин рассказал, что в Санкт-Петербурге во вторник днем температура перейдет через нулевую отметку к отрицательным значениям. Однако похолодание там продлится недолго.

«Там всего пару дней температура продержится в диапазоне 1–3 градуса ниже ноля, а уже в четверг, скорее всего, вернется к нулевым значениям. Может быть даже оттепель до 10 марта», — уточнил синоптик.

По его словам, в Петербурге на следующей неделе не ожидается существенных осадков. Но со среды там пройдет небольшой снег, который, возможно, усилится только в воскресенье, 10 марта.

Тепло на следующей неделе будет еще в одном регионе Северо-Западного федерального округа — в Калининградской области, сообщил Александр Ильин. Там, по его словам, температуры будут держаться в районе +10 градусов. Однако в других регионах округа синоптик спрогнозировал морозы — в Карелии столбики термометров могут опускаться до −6 градусов.

«С понедельника на Кольском полуострове будет 1–4 градуса ниже ноля, а в Ненецком автономном округе и на северо-востоке Республики Коми — до 9–12 градусов мороза», — сказал он.

Что касается осадков, то снег ожидается на Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе, но в основном он будет сконцентрирован в Республике Коми, подчеркнул синоптик, уточнив, что по интенсивности снег будет слабый, местами умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где ожидаются ливни и лавины

С 4 по 10 марта в южных регионах России будет очень тепло, заявил Александр Ильин. В Ростове-на-Дону, Астрахани и Волгограде, по его словам, ожидается 1–4 градуса выше ноля, а на Черноморском побережье Кавказа и в Крыму — 8–13 градусов тепла.

«В низких горах с солнечной стороны температура днем может подниматься до 16–18 градусов. В Краснодарском крае — 9–14 градусов выше ноля», — добавил синоптик.

Ильин предупредил, что начало следующей недели на юге страны, особенно на Черноморском побережье Кавказа, не обойдется без дождей. Причем временами они будут достаточно интенсивными. Сильных осадков стоит ждать в районе Сочи, на Кавказе, а в горах — даже с мокрым снегом.

«Есть вероятность подтоплений. Будет повышенная опасность схода лавин. Снег будет интенсивно таять, соответственно, с гор будут сходить ручьи, наполнять реки. Есть вероятность, что уровень воды в них будет быстро подниматься, что, в свою очередь, может привести к экстремальным явлениям», — предупреждает Ильин.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Вид на набережную г. Сочи

В каких регионах не ждать оттепель

По прогнозам Александра Ильина, в Поволжье — от Казани, Ижевска до Саратова, Оренбурга — температура воздуха на следующей неделе так и не придет к плюсовым значениям даже в дневные часы. Он уточнил, что в Самаре, Саратове, Оренбурге, Уфе днем ожидается 1–5 градусов ниже ноля, а ночью — 9–14 градусов мороза. Холодно будет и на Урале, отметил синоптик.

«В начале следующей недели оттепель на Урале отступит, снова вернутся морозы. На севере федерального округа, в Ямало-Ненецком автономном округе, погода будет вообще не весенней. Температура там будет понижаться в течение всей недели до 19–24 градусов мороза. В Ханты-Мансийском автономном округе будет несколько теплее: в северных районах — 12–17 градусов мороза, в южных — 4–9 градусов ниже ноля», — рассказал Александр Ильин.

Он отметил, что на юге Урала в течение следующей недели сильных морозов ждать не стоит, но к концу недели температура все-таки опустится до 7–12 градусов ниже ноля. Лишь на самой южной границе Уральского федерального округа столбики термометров еще удержатся на отметке около −3 градусов, добавил синоптик.

«В течение недели на Урале будут небольшие снегопады то тут, то там. Основные осадки ожидаются на Ямале, в Ханты-Мансийском округе в виде небольшого снега. Его интенсивность вряд ли доберется даже до умеренного», — сообщил он.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Виды Ханты-Мансийска

Где ожидаются аномальные морозы

Александр Ильин рассказал, что, несмотря на приход календарной весны, в Сибири морозы даже не думают отступать. На следующей неделе, по его словам, теплее всего будет в Омской области: там столбики термометров покажут 1–3 градуса ниже ноля. А в других регионах температура будет существенно ниже, уточнил он.

«По мере продвижения на восток температура будет падать. В Новосибирске, Красноярске и Новокузнецке ожидается 5–10 градусов ниже ноля. В Республике Тыва — до 13–18 градусов мороза в дневные часы. В южных районах Прибайкалья — около −7 градусов, а в северных — до 15–17 градусов ниже ноля. Очень холодно будет в Туруханском и Эвенкийском районах — 18–23 градуса мороза днем с возможным понижением», — рассказал Александр Ильин.

Однако он сообщил, что к концу недели — 8 и 9 марта — возможно краткосрочное потепление на юге Красноярского края, Республике Алтай. Но в воскресенье, по словам синоптика, от потепления не останется и следа — снова сильно похолодает по всей Южной Сибири — до 9–15 градусов ниже ноля. Он уточнил, что это аномально низкая температура: отклонение от нормы составляет 3–8 градусов.

Александр Ильин добавил, что в Сибири с 4 по 10 марта будет преобладать антициклональный характер погоды. Это означает, что осадков там будет мало. По словам синоптика, больше всего снега выпадет в Западной Сибири и южных районах федерального округа.

«Но осадки будут слабыми по интенсивности и лишь местами будут принимать умеренный характер. До конца следующей недели осадки будут проходить в основном по южным регионам Сибири», — добавил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крепкие морозы Александр Ильин прогнозирует и на Дальнем Востоке. По его словам, на следующей неделе на всей территории федерального округа — от Байкала до Приморского края — дневные температуры будут держаться в диапазоне 7–13 градусов ниже ноля.

«Холоднее всего на следующей неделе будет в Сибири и на Дальнем Востоке. Но если в Сибири еще будут какие-то комбинации температур, то на Дальнем Востоке как прижмет, так и всю неделю не будет отпускать», — отметил синоптик.

Он добавил, что на Дальнем Востоке будет держаться мощный антициклон. Помимо того что на эти территории придут переохлажденные воздушные массы, из-за отсутствия облаков воздух будет очень сильно охлаждаться. Солнце, по словам синоптика, еще низко и не сможет его прогреть.

«Очень холодно будет по ночам. На Дальнем Востоке будет максимум холодов и минимум осадков», — заключил он.

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