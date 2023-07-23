«Сильные ливни»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: всю следующую неделю нас ожидают осадки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидаются осадки, при этом перерывы между дождями будут составлять максимум сутки, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. При этом температура будет полностью укладываться в пределы 19–23 градуса тепла, добавил синоптик.

На следующей неделе фронтальные разделы, идущие с запада и юго-запада, настигнут Москву. Почти всю неделю нас ожидают осадки, при этом перерывы между дождями будут составлять максимум сутки. В начале недели дожди будут умеренные, а с четверга подойдет основной циклон и нас ожидают сильные ливни, — рассказал Шувалов.

Метеоролог отметил, что в «жарком обличии» лета москвичам не видать. На следующей неделе самый теплым днем будет четверг, в дневные часы температура составит 21–23 градуса тепла, добавил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил вероятность жары до 50 градусов в России. По словам синоптика, угрожающий Европе «тепловой взрыв» не дойдет до россиян. Вильфанд добавил, что на европейской части России, от Северо-Западного федерального округа до Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, температура будет ниже нормы на один-три градуса.