Сильные ливни и морозы до минус 26: какая погода будет в РФ 15–21 апреля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летняя погода уйдет из центральных районов Европейской России, уступив место ветрам, дождям и температуре, соответствующей климатической норме. На Урале и местами в Западной Сибири прогнозируются сильные осадки, на севере Дальнего Востока местами сохранятся сильные морозы, а в континентальных районах его южной части, напротив, будут возникать очаги тепла. NEWS.ru узнал, какая погода ожидается в РФ на неделе с 15 по 21 апреля.

Откуда уйдет преждевременное лето

Как рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, из центральной части Европейской России уходит аномальное тепло, которое нагрянуло в первую декаду апреля. По его словам, ранее в регионах Центрального федерального округа было побито порядка 100 температурных рекордов. Так, например, 11 апреля в Воронеже было 28,7 градуса, в Рязани — 26, на юге Воронежской области — почти 30 градусов тепла.

«Это все осталось в прошлом. На новой неделе Москву, Подмосковье и соседние регионы ждет более прохладная погода — она будет соответствовать климатической норме для середины апреля. В центральных областях России температурный фон будет порядка 10–15 градусов тепла, на юге Центрального федерального округа (в Воронеже и Липецке) — до плюс 17–18. Эти показатели более характерны для данного времени года, они чуть выше нормы», — рассказал Шувалов.

По его словам, в понедельник, 15 апреля, в центральных областях России прогнозируется штормовой ветер до 20 метров в секунду. Он обусловлен прохождением с запада фронтальных разделов, которые принесут более прохладный воздух.

«Что касается осадков, то, скорее всего, южнее Тулы и Рязани они будут носить периодический и очень небольшой характер — там в целом сохранится сухая погода. В Москве, Владимире, Иваново, Рязани, Твери, Смоленске прогнозируются более существенные дожди. Нельзя сказать, что они будут идти ежедневно: в среду и четверг, 17–18 апреля, их вероятность будет минимальной. Выпадение осадков будет важным для снижения уровня пожарной опасности», — спрогнозировал собеседник NEWS.ru.

В Петербурге и других регионах Северо-Запада РФ зона холода, по словам Александра Шувалова, будет более значимой, чем в центре. Температура там прогнозируется в диапазоне 8–13 градусов тепла. В Карелии, на юге Архангельской и востоке Ленинградской областей возможны заморозки. Дожди там ожидаются более продолжительными и частыми.

На юге Европейской России в целом будет господствовать антициклон, но накатывающие с запада волны холодного воздуха дойдут и туда. По прогнозам Александра Шувалова, температура воздуха в дневные часы там прогнозируется в районе 20 градусов тепла, к концу недели — местами до 25. В горных районах Северного Кавказа (в Пятигорске, Нальчике, Владикавказе) возможны кратковременные дожди локального характера.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие регионы зальет дождями и засыплет снегом

Как прогнозирует ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в понедельник, 15 апреля, регионы Урала и отчасти Западной Сибири будут находиться во власти антициклона — неделя там начнется с малооблачной и сухой погоды.

«Зона арктического холода распространится на Урал и Западную Сибирь. В южных районах температура прогнозируется от 0 до минус 5 градусов, а в Заполярье — до минус 25–30. Теплее всего в начале недели будет в Челябинской области — в дневные часы там ожидается до 7–12 градусов тепла», — сообщил Тишковец.

Со вторника, 16 апреля, и до конца недели, по его прогнозам, там «ожидается серия вторжений атлантических циклонов с обильными осадками, гололедными явлениями, усилением ветра, а также волнами тепла и холода».

«Температурный режим будет соответствовать норме климата апреля, а осадков выпадет аномально много. В сумме за неделю местами до 20–30 миллиметров, что соответствует почти всему месячному запасу небесной влаги или двум-трем ведрам воды на квадратный метр», — добавил метеоролог.

Где будет холоднее всего

По прогнозам Гидрометцентра, в Новосибирске к середине недели в дневные часы столбики термометров поднимутся до 13 градусов, ночью минимальная температура ожидается в понедельник — 1 градус мороза. Там прогнозируются дожди и облачная погода. В Барнауле будет на два градуса теплее, в Томске, напротив, холоднее — местами в ночные часы в городе и его окрестностях будет до 6 градусов ниже нуля.

На севере Красноярского края ожидаются снегопады и температура до 20 градусов мороза в ночные часы. Днем в Гидрометцентре обещают там около 10 градусов мороза в начале недели, в последующие дни потеплеет до минус 1–9 градусов.

На востоке Сибири установится ясная погода. В Иркутской области преимущественно без осадков, в понедельник ожидается до 17 градусов в дневные часы, впоследствии температура понизится до 10–14. Ночами возможны заморозки до минус 1–2 градусов. Примерно на два градуса прохладнее будет в соседнем Забайкальском крае. Небольшие осадки там ожидаются во вторник, 16 апреля, следует из прогнозов Гидрометцентра.

В начале недели в Якутии сохранятся морозы ниже 20 градусов, впоследствии столбики термометров будут подниматься. В Якутске днем от +4 до -2 и от -7 до -16 ночью. На полюсе холода — в Оймяконе — в ночные часы в понедельник ожидается до 26 градусов мороза, к середине недели потеплеет до -17, а в дневные часы — с -7 в понедельник до +1 в четверг, 18 апреля.

В Магаданской области в дневные часы прогнозируется нулевая температура, в ночные часы местами до 20 градусов мороза и ниже. На севере Камчатки начало недели будет с осадками, потом небо прояснится и похолодает с нулевых отметок до минус 4–8 градусов днем и минус 11 градусов в ночные часы, на юге полуострова прогнозируется более теплая погода — в отдельных районах в начале недели воздух прогреется до +9.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где сохранится теплая погода

В континентальных районах юга Дальнего Востока начало недели будет по-летнему теплым с переменной облачностью и местами небольшими осадками в виде дождей. Так, в Хабаровске, по данным Гидрометцентра, днем ожидается до +23, в Благовещенске — до +19, но ко второй половине недели температура в Приамурье упадет до 9–14 градусов, а в ночные часы местами будет отмечаться в пределах нулевой отметки.

Во Владивостоке днем 9–13 градусов тепла, ночью — около 5 градусов. Погода на юге Приморья будет носить преимущественно облачный характер, местами пройдут дожди.

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