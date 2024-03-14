«Сил не нашлось»: коллега Моргуновой объяснил, почему она ушла Режиссер Удалов: Моргунова не смогла найти силы жить дальше после смерти сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народная артистка РФ Светлана Моргунова не смогла найти в себе силы жить после смерти ее единственного сына Максима, предположил на церемонии прощания режиссер Андрей Удалов. По его словам, после ухода наследника от Моргуновой осталась «только оболочка», передает корреспондент NEWS.ru.

Когда четыре года назад не стало Максима, то от Светланы осталась только физическая оболочка. Она уже не смогла жить в том тонусе, в котором жила. Потому что, что такое Светлана Моргунова? Это постоянный концерт — ее работа на концертах — это момент какого-то постоянного торжества. Она главный ведущий, распорядитель. А когда Максима не стало, то нужно было откуда-то брать силы: чтобы вот так улыбаться, представлять артистов — как это делала только она. А сил на это, к сожалению, уже не нашлось, — объяснил Удалов.

Он добавил, что все эти годы коллеги и друзья очень переживали за артистку. Удалов отметил, что Моргунова фактически вела затворнический образ жизни.

Ранее диктор советского ТВ Алла Данько рассказала, что в последние годы Моргунова находилась в большой депрессии и много страдала. По словам Данько, актриса в беседе с разными людьми часто повторяла, что хочет к сыну Максиму, которого не стало в 2020 году.

Легенды советского ТВ не стало 10 марта. По словам помощницы Моргуновой, у артистки остановилось сердце.