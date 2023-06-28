Сифилис в детсаду Челябинска: заражены ли дети, какой точно диагноз Есть ли заболевшие среди воспитанников дошкольного учреждения и почему ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

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В Челябинске у сотрудницы детского сада обнаружили венерическое заболевание, предположительно, сифилис. По данным местных СМИ, родители узнали об этом случайно. Когда в соцсетях стала распространяться информация о том, что заразился один из воспитанников, ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Подробности случившегося — в материале NEWS.ru.

С чего все началось

О заболевании в детском саду Металлургического района Челябинска родители узнали на собрании, куда прибыла заместитель главврача по организационно-методической работе Областного кожно-венерологического диспансера № 3 Лилия Лобанова. Она предложила подписать согласие на забор крови у детей. При этом было рекомендовано принимать антибиотики. Родители засыпали Лобанову вопросами. Диалог с ней был записан на видео.

«Мы спрашиваем, что за анализ, зачем антибиотик, какие симптомы, что за зараза? В ответ слышим только, что мы не имеем права знать. Как так? Это наши дети, и мы отвечаем за их жизнь и здоровье. Администрация и воспитатели якобы не в курсе, комментарии не дают», — рассказала одна из матерей.

Как пишет челябинское издание 74.RU со ссылкой на мать ребенка, который посещает группу с детьми в возрасте пяти-шести лет, «в садике обнаружили какую-то инфекцию, собрали родителей, приехала врач кожно-венерологического диспансера, но какие симптомы, причина — она нам не говорит».

«Заставляют сдать кровь из вены и напичкать здоровых детей серьезным антибиотиком. Мы спрашиваем, что за анализ, зачем антибиотик, какие симптомы, что за зараза? В ответ слышим только, что мы не имеем права знать. Как так? Это наши дети, и мы отвечаем за их жизнь и здоровье», — заявила женщина.

Как отреагировали официальные ведомства

Министерство здравоохранения Челябинской области подтвердило, что у сотрудницы этого детского сада выявлено венерическое заболевание.

«По информации, предоставленной ГБУЗ „Областной кожно-венерологический диспансер № 3“, у работника детского сада во время периодического медицинского осмотра выявлено венерологическое заболевание. Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, в данном дошкольном образовательном учреждении незамедлительно начата профилактическая работа, направленная на диагностику и превентивное лечение контактных лиц», — заявили в пресс-службе Минздрава.

Источник 74.RU сообщил, что речь якобы идет о сифилисе. Вскоре в соцсетях стала распространяться информация, что заболел не только сотрудник детсада, но и один из воспитанников.

Фото: Shutterstock

Прокуратура региона начала проверку. В управлении СК по Челябинской области заявили, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат о результатах инспекции.

«В социальных сетях сообщается, что у сотрудника дошкольного учреждения Челябинска в ходе медицинского осмотра выявлено заболевание, которым, по мнению родителей, мог заразиться один из воспитанников. По данному факту в СУ СК по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — заявили в СК.

Что говорят родители

Мать одного из воспитанников детского сада Анастасия Зарипова рассказала в эфире НТВ, как родители отреагировали на новость об обнаружении венерического заболевания у одной из сотрудниц детсада.

«Просто шок у всех. На повышенных тонах, конечно же, ругались. Нам сказали про инфекцию, но не сказали, что это за инфекция», — подчеркнула Зарипова.

Мать другого дошкольника Виктория Овчинникова рассказала, что, по слухам, «сотрудница не вчера заболела, а как минимум две недели назад». Родители утверждают, что руководство дошкольного учреждения пыталось скрыть наличие венерического заболевания у сотрудницы.

Две группы детей уже сдали анализы на сифилис и получили отрицательные результаты. В соцсетях звучат предположения, что заражения все-таки есть, но подтверждений этой информации пока не имеется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как передается сифилис

Возбудитель сифилиса — бактерия treponema pallidum (бледная трепонема), которая в окружающей среде практически нежизнеспособна. Она не переносит нагревания, света, высыхания, однако при комнатной температуре остается подвижной до 12 часов. Чувствительна к антибиотикам и практически всем антисептикам. При этом низкую температуру трепонема переносит хорошо. Является анаэробом — для жизни и размножения ей не требуется кислород.

Чаще всего сифилис передается половым путем. Сексуальные контакты с инфицированным партнером являются причиной 95–98% заражений. Однако заболевание также передается через использование одного шприца, зубной щетки или бритвы, на которой осталась кровь другого человека.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых предположил в беседе с NEWS.ru, что случаи заражения окажутся единичными, поскольку сифилис (если сотрудница заразилась именно им) редко передается через бытовые предметы.

«Сейчас главная задача — вылечить больного сотрудника. Современная антибактериальная терапия обладает очень высокой эффективностью», — добавил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При этом Малых призвал избегать попыток маргинализации заболевших — теоретически заболеть сифилисом может каждый, равно как и ВИЧ.

Лечение сифилиса занимает от одной до нескольких недель, в зависимости от стадии заболевания. Как правило, инфицированному назначают уколы антибиотиков в амбулаторных условиях. Для лечения позднего скрытого сифилиса может потребоваться госпитализация. Кроме антибиотиков пенициллинового ряда, могут применяться и другие лекарственные препараты в зависимости от осложнений, спровоцированных заболеванием.

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