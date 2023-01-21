«Сидят там 12 часов»: пассажир рейса из Перми об экстренной посадке Пассажир рейса Пермь—Гоа рассказал подробности об инциденте с экстренной посадкой в Узбекистане

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У пассажиров рейса Пермь — Гоа, экстренно севшего в Узбекистане из-за угрозы взрыва, собрали и вернули мобильные телефоны, сообщил РЕН ТВ один из свидетелей инцидента. Граждане находятся в здании аэропорта уже 12 часов, хотя рассчитывали, что ситуация разрешится гораздо быстрее.

Нас довезли в здания аэропорта, он буквально в 500 м. аэропорт не отапливается, тут холодно. Народ был в надежде что все быстро, быстро — по факту они уже сидят там 12 часов, — рассказал пассажир.

Опасных веществ на воздушном судне не обнаружили. Вылет в конечную точку маршрута из Узбекистана запланирован на 17:00 по московскому времени.

Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в международном аэропорту Термез на юго-востоке Узбекистана из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Из Перми в Гоа летели 240 человек. Известно, что это не первый случай за месяц, когда самолет Azur Air вынужден совершать экстренную посадку. 9 января лайнер, летевший из Москвы на Гоа, приземлился в индийском штате Гуджарат.

17 января пресс-служба красноярского аэропорта сообщала о задержке рейса из Красноярска в таиландский Пхукет из-за пьяного пассажира, угрожавшего взорвать борт. Из-за мужчины рейс были вынуждены задержать на четыре часа.