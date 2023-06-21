Осужденный за госизмену журналист Сафронов попал в ШИЗО Адвокат Катчев заявил, что осужденный за госизмену журналист Сафронов попал в ШИЗО и медчасть

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Осужденный по обвинению в государственной измене журналист Иван Сафронов провел более двух недель в штрафном изоляторе и медицинской части, сообщил в беседе с РБК его адвокат Дмитрий Катчев. Он не объяснил, по какой причине его подзащитный оказался в ШИЗО, но допустил, что Сафронова снова могут туда отправить.

Журналисты обратились в региональное управление ФСИН для разъяснения ситуации, однако ответа не получили. О том, что Сафронова отправляли в ШИЗО, ранее сообщала правозащитная организация «ОВД-Инфо» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на его письмо активистке Ольге Елсаковой. В послании он рассказал, что начал писать его 1 июня, затем его отправили в штрафной изолятор. Закончить текст он смог только 18 июня.

4 сентября 2022 года Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста приговорили к 22 годам лишения свободы и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. После задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года Сафронов более двух лет находился в московском СИЗО «Лефортово». Его подозревали в передаче гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину файлов, содержащих секретную информацию.

7 декабря Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор, вынесенный Сафронову, тогда как сам журналист назвал приговор абсурдным. Впоследствии адвокат осужденного сообщил, что его подзащитный не планирует обращаться к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании до кассационного рассмотрения жалобы на приговор.