Сидящий в СИЗО политик развелся с женой Адвокат Аграновский: обвиняемый в оправдании терроризма Удальцов развелся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Ожидающий суда в СИЗО лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов развелся с женой, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Аграновский. Он добавил, что обвинение практически завершило представлять доказательства по делу об оправдании терроризма.

Да, действительно, они развелись. <…> Сегодня же обвинение практически завершило представлять доказательства, так что процесс может скоро закончиться, — сказал адвокат.

Удальцова задержали на Красной площади во время акции в конце декабря 2023 года. Мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. По словам лидера «Левого фронта», во время акции присутствующие, помимо красных флагов, поднимали символику общественного движения.

Спустя несколько недель после задержания стало известно, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело из-за его высказываний в интернете. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в его квартире и изъяли электронные носители и гаджеты. По словам координатора «Левого фронта», его обвинили в размещении постов в поддержку «ребят из Уфы», арестованных по делу о создании террористического общества. Удальцов свою вину не признал. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.