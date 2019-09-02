После того, как по настоянию президента Владимира Путина законодатели серьёзно смягчили ответственность за экстремизм в соцсетях, дело блогера Синицы стало самым громким по этой части правосудия. Собственно, нашумевшим оно стало сразу после того, как молодой человек нажал кнопку «Твитнуть». Невоздержанность юноши в выборе слов привела к тому, что ближайшие пять лет он проведёт в колонии общего режима: третьего сентября Пресненский суд признал его виновным в совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды и дал в наказание именно такой срок.

Вообще, есть какая-то ирония судьбы в том, что человек по фамилии Синица лишился свободы из-за поста именно в Твиттере (глагол «tweet» переводится с английского «чирикать»).

Сам он утверждал на суде, что его слова были вырваны из контекста и с обвинением не соглашался. Мы не можем, да и не захотим цитировать то, что он написал в интернете, но, поверьте, та жестокость по отношению к детям разгонявших митинги силовиков, к которой он призвал, вызвала оторопь даже у многих оппозиционеров. Это было за гранью обычной «шалости» или привычного интернет-хамства из категории «и что ты мне сделаешь».

В подобных делах, если суд занимает жесткую позицию и наказывает человека реальным сроком, всегда поднимается широкая общественная дискуссия о том, насколько вообще уместно преследовать людей за слова в интернете, и мнения тут очень разные. Например, телеведущий Владимир Соловьёв в соцсетях считает, что обвинительный приговор суда в отношении Синицы станет сигналом всем, кто верит в безнаказанность в сети.

Шутки кончились. Что-то мне подсказывает, что это только начало. И будут ещё дела, — написал он.

Маргарита Симоньян Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале устроила опрос о том, как на призывы, подобные тем, что опубликовал Синица, должно реагировать государство, и большинство её подписчиков призывают сажать, «потому что сегодня призывы, а завтра — убийства», но не только Синицу, а «всех подобных экстремистов».

В свою очередь, глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что приговор блогеру — это «месть полицейского государства и новый откровенный вызов». Многих других оппозиционеров не позволяет процитировать Роскомнадзор — их реакцию можно охарактеризовать как возмущенное удивление.

Собственно, главная проблема этого приговора, как и вообще российского правосудия — в стихийной его работе. Синица действительно написал ужасные вещи. И те, кто его в этом обвиняют правы. Но правы и те, кто напоминает, что сторонников оппозиции также регулярно призывают линчевать. Силовики любят говорить о важности неотвратимости наказания, особенно, когда им удаётся найти какого-нибудь человека, который 20 лет назад по синему делу набил морду собутыльнику. Но в нашей печальной реальности именно избирательная работа правоохранительных органов даёт повод говорить об их репрессивной сути.

Общность правил игры для всех и является основой стабильного государства, а не количество людей в шлемах и бронежилетах. Понятные правила в экономике привлекают инвесторов и делают нашу жизнь более сытой. Одинаковые правила в политике позволяют сделать эту сферу жизни более конкурентной и адекватной окружающему миру. А равный подход к людям в судебной системе позволяет не бояться подкинутых в карман наркотиков и жить спокойно, зная, что ты законопослушный гражданин.