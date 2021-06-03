Сидевший с Путиным ветеран рассказал, на что копил деньги

https://static.news.ru/photo/239b387e-c479-11eb-b581-96000091f725_660.jpg Василий Пронин Фото: РИА Новости

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин, который сидел с президентом Владимиром Путиным на параде Победы, рассказал NEWS.ru, что копил деньги, украденные мошенниками, на похороны.

На нашу смерть. Чтобы похоронили меня, чтобы похоронили жену, чтобы можно было похоронить сына. А на что ещё можно копить? — поделился мужчина.

Он отметил, что вся его семья живёт только на пенсию.

Мы правда живём очень скромно, очень. Никаких промтоваров не покупаем, только питаемся, вот и всё. Какую-то часть откладываем, вот, на свои гробовые дела, — рассказал ветеран.

Пронин не знал, что кражу у него денег прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, так как сейчас у него не работает телевизор. По его словам, это событие никак не повлияло на действия правоохранительных органов, поскольку сейчас «они всё время здесь около меня крутятся».

Я не знаю, найдут их (преступников. — NEWS.ru) или нет, но денежки у них, — со смехом ответил ветеран на вопрос о том, когда силовики доберутся до мошенников.

Однако мужчина выразил надежду, что преступников всё же удастся обнаружить, так как «этим занялись сейчас федеральные органы».

Пенсионер обратился в полицию в конце мая. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник убедил 96-летнего мужчину снять сбережения с банковского счёта и передать другому человеку. По его словам, это якобы необходимо для поимки мошенника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует главк МВД по Москве.

Накануне Песков назвал ситуацию чудовищной. Он выразил надежду, что «всё-таки этих подонков найдут».