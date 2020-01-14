https://static.news.ru/photo/d1b6a0fc-36ad-11ea-8fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: приют К-9/vk.com

Больше тридцати тысяч рублей пожертвовали жители Иркутска на операцию беспородной бездомной собаке. Необходимую сумму удалось собрать в рекордные сроки — почти за сутки.

Это удалось сделать, несмотря на новогодние выходные, когда посещаемость сообществ в социальных сетях, где и проходил сбор, была ниже обычного. Пёс был доставлен в приют с многочисленными переломами таза и задних лап: его сбила машина. Хвостатому пациенту дали имя Шарик, пишет «КП-Иркутск».

Несмотря на праздничные хлопоты, отзывчивые люди нашлись. Суммы поступали самые разные. В итоге удалось собрать средства и на лечение, и на реабилитацию.

По словам волонтёров, пёс оказался «немного диковатым» и во время осмотров «пытался съесть врача». Однако на желании его спасти это никак не сказалось. Отёки уже спали. После лечения собака вернётся в приют, где уже выделен отдельный загон.

Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума может запретить изымать домашних животных в счёт уплаты долгов. Законопроект предполагается внести на весенней сессии.