Больше тридцати тысяч рублей пожертвовали жители Иркутска на операцию беспородной бездомной собаке. Необходимую сумму удалось собрать в рекордные сроки — почти за сутки.
Это удалось сделать, несмотря на новогодние выходные, когда посещаемость сообществ в социальных сетях, где и проходил сбор, была ниже обычного. Пёс был доставлен в приют с многочисленными переломами таза и задних лап: его сбила машина. Хвостатому пациенту дали имя Шарик,
Несмотря на праздничные хлопоты, отзывчивые люди нашлись. Суммы поступали самые разные. В итоге удалось собрать средства и на лечение, и на реабилитацию.
По словам волонтёров, пёс оказался «немного диковатым» и во время осмотров «пытался съесть врача». Однако на желании его спасти это никак не сказалось. Отёки уже спали. После лечения собака вернётся в приют, где уже выделен отдельный загон.
Ранее NEWS.ru писал, что Государственная дума может запретить изымать домашних животных в счёт уплаты долгов. Законопроект предполагается внести на весенней сессии.
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