Сибирячка спасла и выходила детеныша пантеры

Фото: Global Look Press

Девушка из Сибири нашла и выходила детеныша пантеры, который не смог бы выжить в одиночку в дикой природе, о жизни с хищником она рассказывает в своем Telegram-канале. Ей удалось вылечить и приручить животное.

Пантера получила кличку Луна, она живет вместе с другим питомцем сибирячки — ротвейлером Венза. Животные подружились, они вместе гуляют и играют. Для прогулок девушка отвозит пантеру подальше от людей в лес. Хищнику нравятся подобные вылазки.

Кроме того, в Мошковском районе Новосибирской области спасли застрявшего на дереве медвежонка. Маленький хищник забрался на березу, но самостоятельно спуститься не смог. Снимать его с дерева приехали сотрудники Министерства природных ресурсов региона и ветеринары. После спасения медвежонка осмотрели. он не пострадал, поэтому его решили отпустить.

До этого жители Никольского в Ленинградской области спасли от гибели детеныша нерпы, который из Ладоги каким-то образом заплыл в реку Тосну. На опубликованных кадрах видно, что малютка довольно упитанная и прекрасно себя чувствует. Позже животное передали специалистам в Фонд друзей балтийской нерпы.

Ранее волонтеры в Ленобласти спасли кота, который провел на верхушке сосны два дня. Инцидент произошел в поселке Западная Лица во Всеволожском районе.