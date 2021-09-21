Россиянка рассказала, как даёт старым куклам из СССР новую жизнь
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
17:05, 21 сентября 2021
Фото: id80017033/vk.com
Читайте нас в Google Новости
Жительница Новосибирска Светлана Железнова уже много лет восстанавливает старые советские куклы и делает из них новые, как будто они только сошли с конвейера завода. Если раньше это было только хобби, то теперь женщина получает обращения на восстановление кукол со всей страны. Об этом «КП-Новосибирск» рассказала сама Светлана.
Я раньше работала в отделе персонала. Когда ушла в декрет, возникло дикое желание купить себе куклу Барби. Для куколки я сшила платье, а потом решила, что хочу заниматься реставрацией, — рассказала Светлана.
По её словам, самой первой отреставрированной куклой была Маша, произведённая в городе Киеве на заводе «Победа». Она тогда увидела потрёпанную игрушку на блошином рынке и решила дать ей жизнь, восстановив игрушку практически с нуля.
Я очистила ей лицо, поменяла волосы, сшила одежду и оставила себе на память. Где была первая, там и вторая, третья кукла. Я создала группу в социальных сетях, чтобы показывать своё творчество, это привлекло подписчиков, — отмечает сибирячка.
По мнению Светланы, процесс реставрации достаточно сложный. Сначала надо очистить саму куклу, потом восстанавливать волосы из полипропиленовой нити, а ресницы вырезать из чёрной пластиковой папки. Одежда же куклам шьётся из разных остатков и лоскутков. В среднем на один экземпляр уходит две-три недели.
При этом бросать своё хобби женщина не собирается. Уже сейчас она обучает других, как реставрировать кукол и шить для них одежду.
Ранее сообщалось, что американская компания Mattel собирается выпустить новую куклу Barbie в образе учёного-вирусолога Сары Гилберт, которая является одним из разработчиков вакцины от COVID-19 — AstraZeneca.