Россиянка рассказала, как даёт старым куклам из СССР новую жизнь

Жительница Новосибирска Светлана Железнова уже много лет восстанавливает старые советские куклы и делает из них новые, как будто они только сошли с конвейера завода. Если раньше это было только хобби, то теперь женщина получает обращения на восстановление кукол со всей страны. Об этом «КП-Новосибирск» рассказала сама Светлана.

Я раньше работала в отделе персонала. Когда ушла в декрет, возникло дикое желание купить себе куклу Барби. Для куколки я сшила платье, а потом решила, что хочу заниматься реставрацией, — рассказала Светлана.

По её словам, самой первой отреставрированной куклой была Маша, произведённая в городе Киеве на заводе «Победа». Она тогда увидела потрёпанную игрушку на блошином рынке и решила дать ей жизнь, восстановив игрушку практически с нуля.

Я очистила ей лицо, поменяла волосы, сшила одежду и оставила себе на память. Где была первая, там и вторая, третья кукла. Я создала группу в социальных сетях, чтобы показывать своё творчество, это привлекло подписчиков, — отмечает сибирячка.

По мнению Светланы, процесс реставрации достаточно сложный. Сначала надо очистить саму куклу, потом восстанавливать волосы из полипропиленовой нити, а ресницы вырезать из чёрной пластиковой папки. Одежда же куклам шьётся из разных остатков и лоскутков. В среднем на один экземпляр уходит две-три недели.

При этом бросать своё хобби женщина не собирается. Уже сейчас она обучает других, как реставрировать кукол и шить для них одежду.

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