Сибирячка хочет найти пропавшего после трагедии 33 года назад брата

Сибирячка Диля Жестенева и её сестра разыскивают младшего брата Виталия уже больше 30 лет. После того, как мать погибла под поездом, детей разлучили и брата отдали в детдом. Об этом сообщает «КП — Новосибирск».

Мама прогуливалась по огороду и направилась в сторону железной дороги. Я спросила: «Куда ты, мама?» Она мне запретила ходить за ней, а через какое-то время люди закричали, что поезд сбил человека, — вспоминает Диля.

Затем двух девочек отправили в пионерлагерь и оттуда их забрала под опеку тётя, а их брата она сдала в дом малюткииз-за того, что муж запретил ей оставить годовалого племянника. В последствии сёстры долго искали детдом, куда сдали их брата и когда они его нашли, их просто не пустили. Лишь спустя годы их бабушка призналась, что мальчика усыновила хорошая семья. Девочки на время успокоились, но когда выросли, снова стали искать брата.

Дом малютки был в Ленинском районе. Виталика усыновили осенью, возможно, в начале зимы 1988 года. В 2010 году мы написали в передачу «Жди меня», оттуда пришёл ответ. Оказалось, что к ним обращался тогда 23-летний Виталий Жданов, наш брат, — рассказывает женщина.

По её словам, в то время он оставлял заявку на сайте и, как оказалось, искал маму, не зная, что она погибла.

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