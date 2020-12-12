Сибирские пожарные слепили из снега фигуру Ми-26

В Иркутской области сотрудники МЧС России слепили из снега фигуру вертолёта Ми-26 в натуральную величину.
Снимки своего творения они опубликовали на официальной странице регионального МЧС в соцсети. Трёхметровую скульптуру создали пожарные из Усть-Илимска. На фотографиях видно, что у снежного вертолёта при сильном ветре даже вращаются лопасти.
Пожарные покрасили скульптуру и поставили на шасси, чтобы достичь максимального сходства с настоящим вертолётом.
Работа выполнена в рамках конкурса, посвящённого 30-летию МЧС России, — написали они в соцсетях.
Интернет-пользователи восхитились работой. Многие из них отмечают, что снежный вертолёт выглядит совсем как настоящий.
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