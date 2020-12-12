Сибирские пожарные слепили из снега фигуру Ми-26

https://static.news.ru/photo/73dfde88-3d6b-11eb-b262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутской области сотрудники МЧС России слепили из снега фигуру вертолёта Ми-26 в натуральную величину.

Снимки своего творения они опубликовали на официальной странице регионального МЧС в соцсети. Трёхметровую скульптуру создали пожарные из Усть-Илимска. На фотографиях видно, что у снежного вертолёта при сильном ветре даже вращаются лопасти.

Пожарные покрасили скульптуру и поставили на шасси, чтобы достичь максимального сходства с настоящим вертолётом.

Работа выполнена в рамках конкурса, посвящённого 30-летию МЧС России, — написали они в соцсетях.

Интернет-пользователи восхитились работой. Многие из них отмечают, что снежный вертолёт выглядит совсем как настоящий.

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