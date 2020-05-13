Режим самоизоляции продлён во многих регионах России до 31 мая. Помочь людям, находящимся в вынужденном заточении, призвана акция «Мы вместе». Этот проект — результат совместной работы ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров и Росконгресса. Добровольцы помогают пожилым и одиноким решать различные проблемы, возникшие из-за эпидемии, в том числе доставляют продукты и лекарства.

В городах волонтёрской деятельностью занимаются люди разного статуса — от студентов до успешных бизнесменов. В глубинке же эта функция ложится на плечи местных социальных работников. Чаще всего это женщины, которые сами живут в населённом пункте. Местные жители в шутку называют их «мамами села». Женщины знают каждую семью в своей местности и входят без стука в любой дом. NEWS.ru пообщался с соцработниками, их руководителями и подопечными в Искитимском районе Новосибирской области. Всего здесь на обслуживании находятся 434 пожилых человека, за которыми ухаживают 60 соцработников.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Село Маяк находится в нескольких десятках километров от райцентра, здесь проживают немногим более 500 человек. В разгар цветения яблонь и небывалой для мая жары на улице ни души. Только продавец местного сельпо, стоя в маске на крыльце, говорит по телефону. Покупателей в магазине нет — жители спрятались за высокими заборами. 65-летняя Надежда Ловлинская в их числе.

У женщины больные ноги и из-за возраста высокая опасность заболеть коронавирусом. Уже больше месяца она не выходит из дома. Бывшая учительница местной общеобразовательной школы Надежда Ловлинская нашла, чем себя занять в период изоляции — она «подтягивает» по предметам внука. Вчерашний троечник благодаря бабушке стал получать хорошие оценки. Необходимые продукты Ловлинской привозит с райцентра хрупкая женщина с короткими рыжими волосами.

Ольге Кондратенко 64 года, она староста села и социальный работник в одном лице. Помимо своих основных обязанностей — предоставление социальных услуг в рамках надомного обслуживания — она помогает жителям Маяка с доставкой продуктов и лекарств. Находясь в группе риска по коронавирусу, Кондратенко целыми днями курсирует между домами местных стариков. Женщина передвигается на личном автомобиле. Эту деятельность ей никто не оплачивает, более того, волонтёр отказывается брать деньги за бензин. Стать «мамой» для нескольких десятков местных стариков её во многом сподвигла личная трагедия. Два года назад в молодом возрасте от инфаркта миокарда умер её сын. «Подорвал здоровье» на нервной работе генерального директора фирмы, говорит женщина. Волонтёрство помогает ей не впасть в отчаяние.

Я живу одна, позаботиться не о ком. Поэтому помогаю другим. Позвонил недавно незнакомец. Просит помочь землю под картошку найти. Нашла, помогла. До сих пор лично не виделись, — рассказывает Ольга Кондратенко.

Лишившись сына, социальный работник стала «мамой» для всего села. Оказывая поддержку старикам и немощным, она чтит его память.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

В селе Тальменка Искитимского района живет более 1,5 тысячи человек, но сейчас на улице ни души. Только редкие автомобили колесят по разбитой дороге. На веревке у покосившегося двухэтажного дома сохнет белье. Кажется, это единственный след пребывания здесь живого человека.

Рядом находится дом Анны Иосифовны, бывшего сельского фельдшера с 50-летним стажем. Женщина давно на пенсии, ей 75 лет. Как и большинство пожилых людей, из дома она практически не выходит. Исключение — работа в огороде и походы в баню раз в неделю. Как опытный медик она понимает, что коронавирус не щадит пожилых людей, а, значит, она в опасности.

Это естественный жизненный процесс, — философски отмечает Анна Иосифовна. К ней спешит с продуктами специалист по социальной работе Тальменского сельсовета Оксана Краузе.

Бывший фельдшер, как и большинство сельских жителей сегодня, скотину не держит. Это дорого и трудозатратно. Поэтому в числе заказов — сметана, творог и молоко местной фабрики. Волонтёр привезла женщине несколько лекарственных препаратов, в том числе биологически активные добавки. Анна Иосифовна их жалует, она убеждена, что укрепление иммунитета — лучшая защита от вирусов.

40-летняя Оксана Краузе как будто стала для всех пожилых жителей Тальменки общей «взрослой дочерью». У неё иная трагедия: в раннем возрасте потеряла мать и отца, осталась на руках с маленькой сестрой. Своё желание помогать старикам Оксана объясняет стремлением почтить память ушедших родителей. Ведь они сейчас могли быть в таком же возрасте, как её подопечные.

В день Оксана с продуктами и медикаментами может посетить десяток стариков. Среди них встречаются и люди со сложным характером, которые недовольны приходом волонтёров. Социальный работник «берёт на себя удар».

Есть бабушка с очень неустойчивым характером. Один день она называет меня «Оксана-дочка» а во второй может и накричать. Но я не обижаюсь. Может, у неё одна отдушина — гавкнуть на меня. От меня не убудет, а ей легче станет, — рассуждает Краузе.

Обстановка под влиянием пандемии сейчас напряжённая. Одни люди пребывают в постоянной агрессии, другие находят утешение в вере в Бога, замечает социальный работник. Верующих людей стало больше. Недавно в сельсовет пришла женщина и принесла молитву от коронавируса, взяв текст в одном из местных храмов. Работники ознакомились и повесили молитву в своих кабинетах.

Главное — верить. Тогда поможет, — объясняет волонтёр.

Вероника Воронцова/NEWS.ru

Одна из главных проблем акции «Мы вместе» в городах — большое количество ложных вызовов. Когда волонтёры оказываются на месте, их ожидает неприятный сюрприз. Например, вместо немощных пенсионеров дверь открывает молодой человек, которому лень сходить за продуктами. Как сообщила в беседе с NEWS.ru директор комплексного центра социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Наталья Ромахина, в сельской местности именно благодаря социальным работникам помощь оказывается исключительно адресно. Пожилой человек получает нужный ему набор продуктов от того соцслужащего, которого знает лично. Обмануть невозможно, а, значит, нецелевое расходование продовольствия удается контролировать.