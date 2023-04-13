Белоруссия передала бойцам СВО чай, названный в честь богини смерти Новосибирский депутат Антонов обратился к Минобороны Белоруссии из-за чая «Kali laska»

Фото: Кали Ласка/vk.com

Вернувшийся из зоны специальной военной операции на Украине новосибирский депутат горсовета Ростислав Антонов обратился к Минобороны Белоруссии из-за включенного в сухпайки чая «Kali laska». В разговоре с «Сиб.фм» он пояснил, что название чая может быть связано с именем богини смерти Кали в индуизме и попросил Минск «сделать с этим что-то».

Белорусы взяли вот такое название чая «Kali laska», но они, видимо, не знают, что значит имя этой богини. Кали — богиня смерти, разрушения и ужаса в индуизме. Кали — демон в индуизме, олицетворение Кали-юги. Поэтому, я, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к министерству обороны Белоруссии: вы сделайте с этим что-то! — уточнил парламентарий.

По словам депутата, который успел побывать в Донецке, Мариуполе и Шахтерске, белорусы очень экономны и их сухой паек он съесть так и не смог. При этом все они разные по объему, несмотря на существующую норму в потреблении. Антонов отметил, что самый лучший сухой паек собран в Чечне — каша и тушенка в нем самые вкусные по сравнению с остальными.

Самый лучший сухпай — чеченский, но мы его съели. А сухпай, который мы не можем никак съесть, это — белорусский. Белорусы — очень экономны, — заявил депутат.

Актер театра «Ленком» Антон Шагин ранее отправился в ДНР с гуманитарным грузом. Он пояснил, что «переживает за наших бойцов», поэтому сразу после выступления отправляется в ДНР, чтобы доставить им бронежилеты, квадрокоптеры и «много другого необходимого».