«Швыряет вещи и орёт»: родители пожаловались на грубую няню в детсаду В Новосибирске родители пожаловались на грубую няню в детсаду, которая орет и швыряет вещи малышей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске родители пожаловались на няню детского сада, которая позволяет себе на работе ругаться матом, кричать на малышей и швырять их вещи, пишет «КП-Новосибирск». Как рассказала изданию одна из мам, конфликт продолжается уже восемь лет, написано 20 жалоб, после которых заведующая детсадом переводила няню в другие группы и ставила на другие должности. Сама же сотрудница дошкольного учреждения говорит, что ее «подсидели», поскольку доказательств у родителей нет.

Эта няня работает уже восемь лет, и все эти годы родители на нее жалуются. Иногда она неадекватно себя ведет: орет при детях, швыряет вещи малышей. Когда сидела с воспитателями в комнате рядом с черным ходом, оттуда слышался отборный мат. Родителям высказывает про то, как дети одеты, какие вещи — качественные, а какие — нет — говорит мама одного из малышей.

Женщина также добавила, что только после официальной жалобы на имя заведующей, в которой она уведомила о своих планах подать коллективное письмо в департамент образования мэрии Новосибирска, грубую воспитательницу уволили.

Психолог Ярослава Рындина ранее рассказала, как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду. Не все дети сразу же принимают новую обстановку и незнакомых людей, поэтому они зачастую плачут и отказываются идти в детский сад. Чтобы ребенок быстрее к нему привык, родителям нужно заранее объяснить, что это за место, в этом им помогут тематические детские книги.