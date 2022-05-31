Швыдкой заявил, что отмена Болонской системы ударит по бюджетам вузов

Михаил Швыдкой / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что отказ от Болонской систему сократит влияние России в мире и ударит по бюджетам вузов. Об этом он сообщил в интервью «РГ».

По словам спецпредставителя президента РФ, отмена Болонской системы нанесёт " сильнейший удар по бюджетам российских вузов, К тому же, это отразится на российском влиянии в мире.

Это нанесёт сильнейший удар по бюджетам отечественных высших учебных заведений, равно как и сократит российское влияние в мире, которое во многом связано с выпускниками наших вузов. И размышляя об изменении системы высшего образования в нашей стране, обо всем этом никак нельзя забывать, — говорится в статье деятеля культуры.

Швыдкой в своей публикации отмечает, что в странах СНГ, которые также участвуют в Болонском процессе, сформировалось единое образовательное пространство, которое никак отменять нельзя. И выход России из этой системы «сделает ничтожными все договоры о взаимном признании дипломов не только в странах СНГ, но и далеко за пределами постсоветского пространства», предупреждает политик.

К тому же такой шаг может свести к нулю число желающих обучаться в России иностранцев.

Каким бы качественным ни было российское образование, если оно не даёт возможности работать на глобальном рынке труда, то становится бесполезным, — аргументирует Швыдкой.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению. По его мнению, новая система высшего образования будет строиться с учетом накопленного опыта.