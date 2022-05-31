Спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что отказ от Болонской систему сократит влияние России в мире и ударит по бюджетам вузов. Об этом он сообщил в интервью «РГ».
По словам спецпредставителя президента РФ, отмена Болонской системы нанесёт " сильнейший удар по бюджетам российских вузов, К тому же, это отразится на российском влиянии в мире.
Это нанесёт сильнейший удар по бюджетам отечественных высших учебных заведений, равно как и сократит российское влияние в мире, которое во многом связано с выпускниками наших вузов. И размышляя об изменении системы высшего образования в нашей стране, обо всем этом никак нельзя забывать, — говорится в статье деятеля культуры.
Швыдкой в своей публикации отмечает, что в странах СНГ, которые также участвуют в Болонском процессе, сформировалось единое образовательное пространство, которое никак отменять нельзя. И выход России из этой системы «сделает ничтожными все договоры о взаимном признании дипломов не только в странах СНГ, но и далеко за пределами постсоветского пространства», предупреждает политик.
К тому же такой шаг может свести к нулю число желающих обучаться в России иностранцев.
Каким бы качественным ни было российское образование, если оно не даёт возможности работать на глобальном рынке труда, то становится бесполезным, — аргументирует Швыдкой.
Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает, что будет возврат к советскому подходу к обучению. По его мнению, новая система высшего образования будет строиться с учетом накопленного опыта.