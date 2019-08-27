https://static.news.ru/photo/8e1da1e8-c8d4-11e9-bbb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Heline Vanbeselaere/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 90% швейцарских родителей считают, что информация из Интернета о здоровье детей лишь иногда соответствует действительности.

Цюрихская Высшая школа прикладных наук опросила 750 швейцарских пар с детьми до двух лет и выяснила, что в Сети люди ищут в основном народные средства от простуды или несерьёзных недугов. В других случаях родители предпочитают очную консультацию у специалиста, сообщает портал Der Standart .

Исследование показало, что виртуальным советам о детском здоровье доверяют лишь 6-8% пар, в зависимости от того, что это за источник — специализированный портал, социальная сеть или родительский форум.

Ранее News.ru писал, что жители России оказались сторонниками самолечения. Многие люди верят в альтернативную медицину и избегают походов к врачам. Исследование провёл портал «Здоровье Mail.ru». Оказалось, что 60% россиян сами подбирают себе лекарства, когда заболевают. При этом каждый пятый житель страны вовсе избегает медиков. Почти треть (31%) опрошенных хотя бы раз в жизни обращались к знахарям и целителям.