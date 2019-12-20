https://static.news.ru/photo/0222bac6-230a-11ea-8ca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен написала статью, в которой высказала своё восхищение от путешествия в российском поезде. Она призналась, что в первую очередь её поразила та тёплая атмосфера, которая царит во всех без исключения составах.

Лучшее в поездках по России на поезде — это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба, — написала она в материале для шведской газеты Dagens Nyheter.

По её словам, ей есть с чем сравнить, ведь ей приходилось много путешествовать самолётами, где зачастую происходят конфликты и драки. Ничего этого она никогда не видела в поездах, где люди всегда уважительно относятся друг к другу и готовы искренне прийти на помощь.

Там царят полный порядок, доброжелательность и покой. Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов, — заключила журналистка.

Ранее NEWS.ru писал, что российские поезда дальнего следования впервые начали комплектоваться вагонами с приятными запахами. Ароматические смеси распыляются по принципу холодной диффузии — это самая инновационная и современная технология. Устройства программируются под нужную концентрацию. Частицы вещества не оседают на одежде, мебели, полностью растворяясь в воздухе.