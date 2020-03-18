Отказ Украины обеспечивать водоснабжение Крымского полуострова бьёт по гражданскому населению, но Киев это не волнует. Об этом заявило шведское издание Nyhetsbanken.

Это конфликт между охваченным фашистскими течениями режимом, жаждущим превратить воду в инструмент давления, и гражданским населением, страдающим от жажды без всякой необходимости, — говорится в статье.

В издании назвали политику Киева, запрещающую подачу воды в Крым, военным преступлением. При этом партнёры Украины, в том числе и Польша, обвиняются в безразличии к этой ситуации.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идёт от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу полностью прекратилась, на полуострове пришлось бурить артезианские колодцы.

Как ранее писал NEWS.ru, новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что это не является вопросом «торговли с оккупантом» и вопросом бизнеса.

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