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Отказ Украины обеспечивать водоснабжение Крымского полуострова бьёт по гражданскому населению, но Киев это не волнует. Об этом заявило шведское издание Nyhetsbanken .

Это конфликт между охваченным фашистскими течениями режимом, жаждущим превратить воду в инструмент давления, и гражданским населением, страдающим от жажды без всякой необходимости, — говорится в статье.

В издании назвали политику Киева, запрещающую подачу воды в Крым, военным преступлением. При этом партнёры Украины, в том числе и Польша, обвиняются в безразличии к этой ситуации.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идёт от Днепра. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу полностью прекратилась, на полуострове пришлось бурить артезианские колодцы.

Как ранее писал NEWS.ru, новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым. Он заявил, что это не является вопросом «торговли с оккупантом» и вопросом бизнеса.