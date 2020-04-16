Шведская принцесса устроилась на работу в больницу для борьбы с пандемией

https://static.news.ru/photo/28554548-8029-11ea-96c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face

Невестка правящего короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса София, герцогиня Вермландская будет помогать врачам в условиях распространения коронавируса. Она закончила курсы подготовки.

Супруга принца Карла Филиппа научилась стерилизовать инструменты, правильно вести переговоры с пациентами и их родственниками и помогать администрации больницы — это те функции, которые разрешено выполнять больничным волонтёрам без специального медицинского образования. На работу принцесса выйдет 20 апреля, передаёт Hello.

Принц Швеции Карл Филипп и София Хэллквист женаты пять лет. Пара воспитывает двоих детей — принца Александра и принца Габриэля.

Как писал NEWS.ru ранее, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар раз в неделю будет работать врачом: по данным Irish Times, он будет проводить первичные консультации по телефону, руководствуясь желанием «немного помочь». За спиной у Варадкара медицинское образование и семь лет работы врачом общей практики. Он ушёл из профессии в 2013 году — тогда его официально вычеркнули из медицинского реестра врачей. В марте 2020 года премьер вновь был внесён в этот список.