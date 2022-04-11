Шведская компания Ericsson приостановила работу в России

Шведская телекоммуникационная компания Ericsson сообщила о приостановке деятельности в России, говорится на сайте концерна. Российские сотрудники Ericsoon будут отправлены в оплачиваемый отпуск. В компании не уточнили, на какой срок прекратится работа.

В конце февраля Ericsson приостановила все поставки в Россию. В свете последних событий и санкций Евросоюза компания приостанавливает всю деятельность, связанную с российскими клиентами, на неопределённый срок, — отметили в пресс-службе.

Американский поставщик микропроцессоров Intel также заявил о приостановке своей деятельности в России. Ранее стало известно, что поставки в Россию продукции крупнейших американских производителей процессоров Intel и AMD будут приостановлены. Отмечается, что эта ситуация может вызвать дефицит серверов и рост их стоимости.

Американский производитель видеокарт Nvidia также сообщил о приостановке работы в России. Решение прекратить деятельность на территории страны вызвано событиями на Украине.