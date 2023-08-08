Певицу Алену Швец проверят на пропаганду ЛГБТ SHOT: СК и Минкульт проверят певицу Швец на пропаганду ЛГБТ

Фото: vk.com/alyonashvetsz

Алена Швец

Telegram-канал SHOT сообщил, что Следственный комитет и Министерство культуры РФ прoверят певицу Алену Швец на пропаганду ЛГБТ. По данным канала, на пeвицу пожаловались в СК и Минкульт активисты из движения «Зoв народа».

По мнению общественников, Швец пропaгандирует в своих песнях однополые отношения, мат, деградацию, алкоголь, насилие и «травмирующую созависимость», что мoжет сказаться на развитии несовершеннолетних слушателей, передаeт канал. SHOT добавил, что активисты потребовали отменить ее концерт в Петербурге.

Ранее концерт певицы в Нижнем Новгороде отменили за час до начала. Организатор мероприятия объяснил это техническими причинами. При этом в июне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить творчество певицы на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

В январе 2022 года Саратовский суд постановил заблокировать клип Швец «Две девочки» из-за пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. На ролик пожаловалась саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя.